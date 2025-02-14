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عربي-دولي

دبابات في سيناء.. مخاوف وقلق في إسرائيل بسبب مصر

Lebanon 24
14-02-2025 | 03:52
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تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، تصريحات وزير الدفاع المصري عبد المجيد صقر التي دعا فيها إلى إعلان الجاهزية القتالية لقوات الجيش الثالث الميداني في سيناء، مما أثار قلقًا في تل أبيب. وصفت هذه المواقف بأنها "مسار تصادمي" بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس للغاية في العلاقات بين البلدين. 
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وكان وزير الدفاع المصري قد زار الوحدات القتالية في سيناء ورفح، وأكد ضرورة الاستعداد لأي تصعيد محتمل، خاصة في حال تنفيذ خطة تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء. 

من جانبها، قالت وسائل الإعلام العبرية إن هذه التطورات تأتي في سياق توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، في ظل الخطط التي طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجلاء سكان غزة. وأشارت التقارير إلى أن مصر قد تجاوزت حدود الاتفاقات العسكرية الموقعة مع إسرائيل، حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية تواجد مئات الدبابات المصرية في شمال سيناء، وهو أمر مخالف لبنود اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل. 

إسرائيل تراقب عن كثب التغييرات في التواجد العسكري المصري في سيناء، وقد أكد مسؤولون إسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعكف على دراسة هذه التحركات. 

كما أكدت مصادر إسرائيلية أن الوفد الأمني الإسرائيلي الذي زار القاهرة مؤخرًا، كان يهدف إلى إجراء نقاشات سرية حول الانتهاكات العسكرية المصرية في سيناء. (روسيا اليوم)
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