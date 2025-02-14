Advertisement

عربي-دولي

عن "تحرير الأسرى" غداً.. ماذا أعلنت "حماس"؟

Lebanon 24
14-02-2025 | 06:55
A-
A+
Doc-P-1320425-638751382581036694.jpg
Doc-P-1320425-638751382581036694.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال قيادي بحركة حماس، الجمعة، إن الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة ستفرج، السبت، عن 3 رهائن، وفقا لما هو منصوص عليه في شروط وقف إطلاق النار.


وسيكون من بين الرهائن المُفرج عليهم الأميركي الإسرائيلي ساجي ديكل تشين، وفق كشفت التقارير الأخيرة.
Advertisement


وبشكل منفصل، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الاتفاق.


والإثنين، ذكر المتحدث باسم حماس أن الحركة سوف تؤجل عملية الإفراج القادمة عن الرهائن بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.

وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس، إنّ "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق"، مشيراً إلى "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، إضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه".
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:49 | 2025-02-14
08:35 | 2025-02-14
08:15 | 2025-02-14
08:15 | 2025-02-14
08:00 | 2025-02-14
07:40 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24