عن "تحرير الأسرى" غداً.. ماذا أعلنت "حماس"؟

قال قيادي بحركة حماس، الجمعة، إن الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة ستفرج، السبت، عن 3 رهائن، وفقا لما هو منصوص عليه في شروط وقف إطلاق النار.





وسيكون من بين الرهائن المُفرج عليهم الأميركي الإسرائيلي ساجي ديكل تشين، وفق كشفت التقارير الأخيرة.

Advertisement



وبشكل منفصل، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الاتفاق.





والإثنين، ذكر المتحدث باسم حماس أن الحركة سوف تؤجل عملية الإفراج القادمة عن الرهائن بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة. وسيكون من بين الرهائن المُفرج عليهم الأميركي الإسرائيلي ساجي ديكل تشين، وفق كشفت التقارير الأخيرة.وبشكل منفصل، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الاتفاق.والإثنين، ذكر المتحدث باسم حماس أن الحركة سوف تؤجل عملية الإفراج القادمة عن الرهائن بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.



وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس، إنّ "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق"، مشيراً إلى "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، إضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه".