تبادل السبت.. كشف عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم

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أفاد مكتب إعلام الأسرى، الجمعة، بأن إسرائيل ستفرج، السبت، عن 36 أسيرا فلسطينيا محكوما بالسجن المؤبد و333 أسيرا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من أكتوبر.جاء ذلك بعد أن حركة حماس عن أسماء الرهائن الإسرائيليين الذين ستفرج عنهم السبت ضمن سياق اتفاق وقف إطلاق النار.وأعلن المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس أبو عبيدة أن الحركة ستفرج عن ساجي ديكل تشين ويائير هورن.وبشكل منفصل، قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الاتفاق.وقال مسؤول إسرائيلي في وقت سابق لموقع "والا" إنه "إذا أطلقت حماس سراح الرهائن الثلاثة يوم السبت كما تعهدت في الاتفاق فإن إسرائيل لن تعود للقتال وستواصل تنفيذ الاتفاق". (سكاي نيوز)