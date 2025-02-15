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عربي-دولي

مؤثرة تفجر مفاجأة عن ماسك.. هذا ما كشفته عن اولاده

Lebanon 24
15-02-2025 | 00:24
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فيما يعرف عن المياردير الأميركي إيلون ماسك، حماسته لانجاب العديد من الأطفال، وقلقه على تراجع نسبة الانجاب عالمياً، فجرت "مؤثرة" معروفة على مواقع التواصل مفاجأة من العيار الثقيل.

فقد زعمت المؤثرة المحافظة، آشلي سانت كلير، بمنشور على حسابها في إكس، مساء أمس الجمعة أنها أنجبت طفلاً قبل 5 أشهر من مالك تسلا وسبايس إكس.
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وكتبت الشابة البالغة من العمر 31 عاماً "قبل خمسة أشهر، رحبت بطفل جديد في هذا العالم.. وإيلون ماسك هو الأب".

سلامة الطفل
كما أوضحت أنها لم تفصح عن الأمر سابقا بهدف حماية خصوصية الرضيع وسلامته.

إلا أنها اعتبرت أن بعض وسائل الإعلام مصرة على انتهاك تلك الخصوصية بغض النظر عن الضرر الذي قد تسببه.
لكنها أكدت أنها عازمة على تربية طفلهما في بيئة آمنة، طالبة من وسائل الاعلام احترام خيارها.

وفي تغريدات لاحقة كشفت سانت كلير أنها ستغيب عن وسائل التواصل مؤقتا، لقضاء بعض الوقت مع عائلتها.
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