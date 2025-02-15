Advertisement

عربي-دولي

دمشق تؤكد وتدين.. تفاصيل جديدة عن خطف المدير السابق للإخبارية السورية

Lebanon 24
15-02-2025 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1320757-638752091120514340.jpeg
Doc-P-1320757-638752091120514340.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد الغموض الذي لف اختفاء المدير السابق للإخبارية السورية، صالح إبراهيم من العاصمة دمشق، أكدت وزارة الإعلام خطفه.

وشددت في بيان مقتضب اليوم السبت على إدانتها اختطاف الصحفي.
كما أكدت أنها تتابع مع وزارة الداخلية التحقيق في ملابسات الحادثة، مشددة على "التزامها بحماية الصحفيين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، تضمن أداء مهامهم دون تعرضهم لأي استهداف"، وفق ما نقلت وكالة سانا.
Advertisement

"ملثمون خطفوه"
وكان ملثمون خطفوا إبراهيم من منطقة باب مصلى في دمشق، يوم الاثنين الماضي 10 شباط، واقتادوه إلى جهة مجهولة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:35 | 2025-02-15
06:20 | 2025-02-15
06:01 | 2025-02-15
05:44 | 2025-02-15
05:30 | 2025-02-15
05:30 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24