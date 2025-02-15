Advertisement

عربي-دولي

هدية من حماس إلى نتنياهو (صورة)

Lebanon 24
15-02-2025 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1320894-638752259341885878.jpg
Doc-P-1320894-638752259341885878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين التي جرت اليوم السبت، لم تفوت حركة حماس الفرصة لتمرير رسائل مشفرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وقدمت حماس للرهينة المفرج عنه يائير هورن هدية عبارة ساعة رملية وصورة لرهينة إسرائيلي آخر لا يزال في غزة يظهر فيها مع والدته .
Advertisement
وقد كتب إلى جانب الساعة الرملية وصورة الرهينة ووالدته باللغات العربية والعبرية والانجليزية عبارة "الوقت ينفد" (بالنسبة للرهائن الذين لا يزالون في غزة)، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الوقت في عملية المفاوضات ضمن صفقة غزة.
وسبق أن استخدمت حماس عبارة "الوقت ينفد"، في إشارة إلى الخطر، الذي يلاحق الرهائن بسبب الحرب في غزة.
 (سكاي نيوز)
تتهم حماس نتنياهو بمحاولة التهرب من استحقاقات اتفاق غزة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2025-02-15
08:28 | 2025-02-15
08:17 | 2025-02-15
08:16 | 2025-02-15
08:00 | 2025-02-15
07:56 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24