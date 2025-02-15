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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث جهود إعمار غزة في مؤتمر ميونخ

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:18
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بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، السبت، مع نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك، ورئيسة وزراء آيسلندا كريسترون فروستادوتير، جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة بعد إبادة ارتكبتها تل أبيب بدعم أمريكي على مدى نحو 16 شهرا.
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جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما مصطفى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في نسخته الـ61 في ألمانيا، الذي انطلق الجمعة، حسب بيانين صدرا عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.

وبحث مصطفى وهابيك دعم برلين والمجتمع الدولي جهود الحكومة في تنفيذ خططها لإغاثة قطاع غزة وإعادة الإعمار الشامل.

واستعرض "مستجدات الأوضاع في فلسطين، والجهود والتحركات الفلسطينية السياسية والدبلوماسية، لوقف كافة مخططات التهجير، وضمان استدامة وقف إطلاق النار، ووقف عدوان الاحتلال"، وفق البيان.

وشدد على أن "أولوية عمل الحكومة في قطاع غزة، إلى جانب الإغاثة، هي توفير الإيواء المؤقت، واستعادة الخدمات الأساسية، وعجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل".

وفي لقاء آخر، أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني نظيرته الآيسلندية على تطورات الأوضاع في فلسطين وجهود الحكومة في تعزيز الإغاثة لقطاع غزة وإعادة الإعمار.

وأشار إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك اجتياح الاحتلال لمدن ومخيمات شمال الضفة الغربية، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، وهدم المنازل والمنشآت، وعمليات القتل والاعتقال والتهجير القسري.
(الاناضول)
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