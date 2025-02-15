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عربي-دولي

فضيحة تلاحق إيلون ماسك: مؤثرة تدعي إنجاب طفل منه.. فهل سيكون الرقم 13؟

Lebanon 24
15-02-2025 | 12:21
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ادعت "مؤثرة محافظة" أنها أنجبت طفلا من رجل الأعمال الأميركي ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك، في إعلان علني صادم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعمت المؤثرة والكاتبة آشلي سانت كلير، 31 عاما، في منشور على منصة "اكس" ليلة الجمعة أنها وإيلون ماسك لديهما طفل يبلغ من العمر 5 أشهر.
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وكتبت: "قبل خمسة أشهر، رحبت بمولود جديد خرج إلى النور. إيلون ماسك هو الأب"، هذا ما جاء في بيانها، الذي حمل عنوان "Alea lacta est"، وهو مصطلح لاتيني يعني "النرد قد أُلقي".

وأضافت سانت كلير: "لم أفصح عن هذا من قبل لحماية خصوصية طفلنا وسلامته، ولكن في الأيام الأخيرة أصبح من الواضح أن وسائل الإعلام الشعبية تنوي القيام بذلك، بغض النظر عن الضرر الذي قد يسببه".

وتابعت: "أعتزم السماح لطفلنا بالنمو في بيئة طبيعية وآمنة. ولهذا السبب، أطلب من وسائل الإعلام احترام خصوصية طفلنا، والامتناع عن التقارير التطفلية".

من جهته، لم يعترف ماسك بادعاء سانت كلير، وتواصلت صحيفة "نيويورك بوست" مع محاميه للتأكد مما تزعم.

ونشر رئيس "DOGE"، الذي يتابع سانت كلير على المنصة، حول مواضيع أخرى من مواضيع الساعة عدة مرات تلت إعلانها المفاجئ.

وفي تغريدة لاحقة بعد ثلاث ساعات، شكرت سانت كلير المؤيدين وقالت إنها ستسجل خروجها من المنصة.

وكتبت: "بكل صدق، أقدر الكلمات اللطيفة. أتمنى لو لم أكن أشعر بالحاجة إلى الإدلاء بهذا البيان. يجب أن يكون الأطفال محظورين على الصحافيين".

وأكملت: "سأقضي وقتا مع عائلتي وسأتوقف عن استخدام الإنترنت لفترة".

وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا هو الطفل الثالث عشر لماسك من 4 نساء مختلفات. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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