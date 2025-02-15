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عربي-دولي

بعد الإفراج عنهم.. أسرى فلسطينيون يحرقون قمصانا أجبرتهم إسرائيل على لبسها (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:15
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أقدم أسرى فلسطينيون أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، اليوم السبت، على حرق القمصان التي كانوا يرتدونها "مجبرين" ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس. 

وخلع عشرات المعتقلين القمصان القطنية التي أعطتها لهم إدارة السجون الإسرائيلية، وألقوها في كومة أشعلوا فيها النار.

وكان المعتقلون المفرج عنهم يرتدون قمصانًا بيضاء طُبعت عليها نجمة داود وشعار هيئة السجون الإسرائيلية، وكُتب عليها بالعربية: "لا ننسى، لا نغفر".
 
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وأقلت الحافلات العشر التي وصلت إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم نحو 330 معتقلًا فلسطينيًّا، وتوجهت على الفور إلى مستشفى غزة الأوروبي.

كما أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 369 فلسطينيًّا من سجن عوفر القريب من رام الله وسجن كتسيعوت في النقب، بعد نقلهم من عدة سجون إسرائيلية.

وفي المقابل، أفرجت حماس عن ثلاثة رهائن إسرائيليين، جرى تسليمهم إلى الصليب الأحمر الذي نقلهم إلى إسرائيل. (ارم نيوز)

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