بعد الإفراج عنهم.. أسرى فلسطينيون يحرقون قمصانا أجبرتهم إسرائيل على لبسها (فيديو)

أقدم أسرى فلسطينيون أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، اليوم السبت، على حرق القمصان التي كانوا يرتدونها "مجبرين" ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.



وخلع عشرات المعتقلين القمصان القطنية التي أعطتها لهم إدارة السجون الإسرائيلية، وألقوها في كومة أشعلوا فيها النار.



وكان المعتقلون المفرج عنهم يرتدون قمصانًا بيضاء طُبعت عليها نجمة داود وشعار هيئة السجون الإسرائيلية، وكُتب عليها بالعربية: "لا ننسى، لا نغفر".

في محاولة لاهانتهم أجبر الاحتلال الأسرى على ارتداء ملابس تحمل نجمته وعبارة " لن نغفر ولن ننسى"، المحررون أحرقوا ملابس السجن وذكرياته الأليمة حين تنفسوا الحرية.



حاولوا فرض روايتهم.. فكانت النيران جوابًا! pic.twitter.com/7De3T3xVjc — بنت الأحرار (@Bent_ahrar) February 15, 2025 Advertisement

وأقلت الحافلات العشر التي وصلت إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم نحو 330 معتقلًا فلسطينيًّا، وتوجهت على الفور إلى مستشفى غزة الأوروبي.كما أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 369 فلسطينيًّا من سجن عوفر القريب من رام الله وسجن كتسيعوت في النقب، بعد نقلهم من عدة سجون إسرائيلية.وفي المقابل، أفرجت حماس عن ثلاثة رهائن إسرائيليين، جرى تسليمهم إلى الصليب الأحمر الذي نقلهم إلى إسرائيل. (ارم نيوز)