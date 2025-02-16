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عربي-دولي

نتنياهو لم يوافق على إدخال "كرافانات" أو آليات هندسية لغزة

Lebanon 24
16-02-2025 | 01:14
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في ظل استمرار التصريحات حول صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومحاولات تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القطاع التي تعتمد بشكل رئيسي على تهجير سكان غزة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يوافق على إدخال "كرافانات" أو آليات هندسية إلى قطاع غزة. 
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ويأتي هذا الموقف في وقت حساس، حيث تستمر المحاولات الدولية لتطبيق خطة ترامب في المنطقة، والتي يواجه تنفيذها صعوبات كبيرة، خاصة مع معارضة بعض الأطراف الإسرائيلية والعربية. 
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