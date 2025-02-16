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عربي-دولي
ارتكب جرائم مروّعة... إعتقال ضابط كبير في نظام بشار الأسد هذه هويّته
Lebanon 24
16-02-2025
|
06:10
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أعلن الأمن السوري عن اعتقال الضابط الكبير في النظام السابق علي أحمد عبود.
وتجدر الإشارة إلى أن عبود متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وابتزاز وتهجير أهالي حلفايا.
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