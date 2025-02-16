Advertisement

عربي-دولي

ارتكب جرائم مروّعة... إعتقال ضابط كبير في نظام بشار الأسد هذه هويّته

Lebanon 24
16-02-2025 | 06:10
A-
A+
Doc-P-1321263-638753086243136883.png
Doc-P-1321263-638753086243136883.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الأمن السوري عن اعتقال الضابط الكبير في النظام السابق علي أحمد عبود. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن عبود متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وابتزاز وتهجير أهالي حلفايا. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اعترف لأول مرة أنه ضابط منشق عن الجيش السوري.. نجم "الهيبة" يفجر مفاجأة!
lebanon 24
16/02/2025 13:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "الجيش السوري الجديد".. ماذا أعلن الشرع؟
lebanon 24
16/02/2025 13:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": انطلاق سيارات الصليب الأحمر إلى المستشفى الذي يتواجد فيه المخطوفون من الجيش السوري لنقلهم وتسليمهم للجيش السوري عبر معبر جوسية الحدودي
lebanon 24
16/02/2025 13:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير يكشف وقائع مهمّة عن سقوط بشار الأسد.. هكذا خان الجيش السوريّ "حزب الله" وإيران
lebanon 24
16/02/2025 13:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش السوري

حلفايا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:39 | 2025-02-16
06:32 | 2025-02-16
06:05 | 2025-02-16
05:37 | 2025-02-16
05:35 | 2025-02-16
05:14 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24