زلزال يضرب المحيط الهادئ.. كم بلغت ق

أفادت إيلينا سيميونوفا رئيسة محطة الرصد الزلزالي في مدينة يوجنو ساخالينسك في الشرق الأقصى الروسي بوقوع زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر اليوم الأحد قبالة جزر الكوريل الجنوبية الروسية.

وأضافت سيميونوفا في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم تسجيل الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 على مقياس ريختر في 16 شباط الساعة 18:43، وكان مركزه يقع في المحيط الهادئ على بعد 186 كيلومترا جنوب شرق جزيرة سيموشير غير المأهولة من جزر الكوريل، وكان بؤرة الهزة على عمق 52 كيلومترا".

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وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي بيانات عن شعور السكان في جزر الكوريل بالهزات. ولم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي. (روسيا اليوم)