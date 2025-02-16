بريطانيا تسارع بضخ 3.1 مليار دولار في صناعة الصلب لمواجهة تعريفات ترامب

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سارعت الحكومة إلى وضع خطط لاستثمار 2.5 مليار جنيه استرليني أي 3.1 مليار دولار في صناعة الصلب في بريطانيا، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على كافة واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. (اندبندنت عربية)