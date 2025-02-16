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إقتصاد

بريطانيا تسارع بضخ 3.1 مليار دولار في صناعة الصلب لمواجهة تعريفات ترامب

Lebanon 24
16-02-2025 | 09:22
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سارعت الحكومة إلى وضع خطط لاستثمار 2.5 مليار جنيه استرليني أي 3.1 مليار دولار في صناعة الصلب في بريطانيا، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على كافة واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة. (اندبندنت عربية)
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