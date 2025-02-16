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عربي-دولي

مؤثرة أميركيّة تزعم إنجاب طفل من إيلون ماسك... وهكذا علّق على الموضوع

Lebanon 24
16-02-2025 | 10:14
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كسر الملياردير الأميركي ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية إيلون ماسك صمته بعد أن كشفت المؤثرة آشلي سانت كلير أنها أنجبت منه طفلا قبل أشهر لكنه اكتفى بتعليق مقتضب من كلمة واحدة.


وعلق ماسك في حسابه على منصة "إكس" على منشور لأحد المستخدمين زعم أن آشلي سانت كلير كانت تخطط لإغواء رجل الأعمال لمدة نصف عقد متعجبا بكلمة واحدة: "واو". لكنه لم يؤكد أو ينفي الادعاء. وإذا تم تأكيد ذلك، فسيكون هذا هو الطفل الثالث عشر لماسك من 4 نساء مختلفات.
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وبعد أن علق الملياردير بكلمة واحدة، ردا على ذلك، كتبت المؤثرة والكاتبة آشلي سانت كلير تعليقا تم حذفه لاحقا: "إيلون، لقد حاولنا التواصل على مدار الأيام القليلة الماضية، ولم تستجب.. متى ستفعل ذلك؟.. علينا بدلا من الرد علنا على الافتراءات التي وجهها لي شخص نشر للتو صورا لي وأنا أرتدي ملابس داخلية عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري؟".

وأضافت في تغريدة أخرى أن ماسك كان على علم بتعليقها مسبقا، حيث تمت مناقشته معه "قبل أشهر" في مكالمة هاتفية خاصة.
 
وأضافت لاحقا: "أتمنى لو لم أشعر بالحاجة إلى الإدلاء ببيان.. يجب أن يكون الأطفال محظورين على الصحفيين.. سأقضي وقتا مع عائلتي وسأتوقف عن استخدام الإنترنت لفترة من الوقت".

وبعد تغريدات سانت كلير صرح ماسك بأنه سيبتعد عن النشر طوال عطلة نهاية الأسبوع، للعمل مع فريقه.
 
وزعمت المؤثرة والكاتبة آشلي سانت كلير، 31 عاما، في منشور على منصة "إكس" ليلة الجمعة أنها وإيلون ماسك لديهما طفل يبلغ من العمر 5 أشهر. (روسيا اليوم)
 
 
 

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