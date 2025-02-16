بدء إنتاج الغاز من المرحلة الثانية في "آبار ريڤن" في مصر

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وقالت بي.بي في بيان، إنه من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدم مكعبة من الغاز و7 ملايين برميل من المكثفات. أعلنت شركة "بي.بي" البريطانية العملاقة اليوم الأحد، عن بدء الإنتاج من المرحلة الثانية لمشروع تنمية آبار ريڤن للغاز في مصر، والذي يتضمن ربط آبار بحرية إضافية بالتسهيلات المقامة في محطة ريڤن البرية التابعة لمشروع غرب دلتا النيل.وقالت بي.بي في بيان، إنه من المتوقع أن تسهم الآبار الجديدة في إنتاج حوالي 220 مليار قدم مكعبة من الغاز و7 ملايين برميل من المكثفات.

وأضاف البيان، أن الانتهاء من برنامج حفر مشروع تنمية آبار ريڤن قبل الجدول الزمني المحدد ساهم في تسريع بدء الإنتاج.

ونقل البيان عن نادر زكي الرئيس الإقليمي لبي.بي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله "هذا يؤكد التزام بي.بي بالاستثمار في مصر". (الامارات 24)