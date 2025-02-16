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عربي-دولي

زيلينسكي يحذر: روسيا ستشن حرباً على حلف الناتو

Lebanon 24
16-02-2025 | 10:46
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رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تستعد "لشن حرب" ضد حلف شمال الأطلسي "الناتو" الضعيف إذا قلص الرئيس دونالد ترامب الدعم الأميركي للتحالف.

وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، قال زيلينسكي إن لدى ترامب نفوذاً لدفع فلاديمير بوتين إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بشأن أوكرانيا، لكنه حذّر من أنه لا ينبغي أبداً الوثوق بالزعيم الروسي.
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وقال زيلينسكي "نعتقد أن بوتين سيشن حرباً ضد حلف شمال الأطلسي".

واعتبر أن بوتين ربما ينتظر "إضعاف حلف شمال الأطلسي"، والذي قد ينجم عن احتمال "أن تفكر الولايات المتحدة في سحب جيشها من أوروبا".

وقال الرئيس الأوكراني إن روسيا ستنتقل بسرعة إلى وضع التوسع الإقليمي.

وأضاف: "لا أعرف ما إذا كانوا يريدون 30% من أوروبا أو 50%، لا أعرف. لا أحد يعرف. لكن سيكون لديهم هذا الاحتمال". (العربية)
 
 
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