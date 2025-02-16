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عربي-دولي
في أول زيارة له.. آلاف السوريين يستقبلون الشرع باللاذقية
Lebanon 24
16-02-2025
|
12:58
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وسط استقبال حاشد، وصل الرئيس السوري في الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى مدينة اللاذقية، بشمال غرب البلاد، في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه.
ورصدت مقاطع فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول موكب أحمد الشرع إلى ساحة الشيخ ضاهر وسط المدينة، حيث احتشد آلاف السوريين لاستقبال الشرع، وسط انتشار أمني واسع وإغلاق الطرق المؤدية إلى الساحة.
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وأظهرت الفيديوهات المتداولة حشداً من السوريين يحملون الشرع على أعناقهم وسط فرحة كبيرة وتهليل.
وتكتسب زيارة الشرع لمحافظة اللاذقية، أهمية كبيرة باعتبارها معقل الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وابنه بشار.
وقالت مصادر في المحافظة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "الشرع وصل إلى مدينة اللاذقية قادماً من محافظة إدلب عبر طريق حلب اللاذقية الذي كان مغلقاً منذ عام 2013 بعد سيطرة الفصائل المسلحة على ريف إدلب الجنوبي الغربي، وحاولت روسيا فتح هذا الطريق لكنها فشلت".
وشهدت محافظة اللاذقية العديد من المواجهات بين القوات الحكومية السورية ومن وصفتهم بـ"فلول النظام"، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.
وكان الشرع قد زار، أمس السبت، كلا من مدينة إدلب حيث تجول في شوارعها وقام بزيارة إلى مخيمات النازحين.
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