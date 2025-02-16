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نتنياهو: سنمنع ظهور أي تهديد من سوريا

Lebanon 24
16-02-2025 | 14:11
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل ستعمل على منع ظهور أي تهديد أو انطلاق هجمات من سوريا.

وخلال مؤتمر في إسرائيل مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال نتنياهو: "إسرائيل ستتصرف لمنع ظهور أي تهديد بالقرب من حدودنا في جنوب غرب سوريا".
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وتابع: "إذا كانت هناك اليوم أي قوة في سوريا تعتقد أن إسرائيل ستسمح لقوات معادية أخرى باستخدام سوريا كقاعدة عمليات ضدنا، فهي مخطئة كثيرا".

من جانبه قال روبيو: "نعمل على صياغة استراتيجية بشأن سوريا"، مضيفا:"في حين أن سقوط الأسد (نظام بشار الأسد) تطور واعد ومهم بالتأكيد، فإن استبدال سوريا قوة مزعزعة للاستقرار بأخرى مثلها ليس تطورا إيجابيا".

وتابع: "هذا أمر سوف نراقبه بعناية شديدة بينما نسعى إلى صياغة استراتيجيتنا الخاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأحداث في سوريا". (سكاي نيوز)
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