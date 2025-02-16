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عربي-دولي

هجوم أوكراني كبير بالمسيرات في كراسنودار.. وإصابة امرأة

Lebanon 24
16-02-2025 | 23:25
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شنت قوات نظام كييف فجر اليوم الاثنين هجوما واسع النطاق باستخدام الطائرات المسيرة على إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، مما أدى إلى إصابة امرأة ودمار في ممتلكات المواطنين.


وأعلن حاكم الإقليم فينيامين كوندراتييف في قناته على "تلغرام" أن حطام الطائرات المسيرة سقط في قرية إيلسكي بمنطقة سيفرسكي.
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وكتب كوندراتييف: "وفقا للمعلومات الأولية، تضرر 12 منزلا في قرية إيلسكي نتيجة سقوط الحطام. وتحطمت نوافذ البيوت. كما أصيبت امرأة بجروح، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها".

وأشار حاكم الإقليم إلى أن الخدمات الخاصة توجهت إلى المكان. كما كلف المحافظ البلدية بتقديم المساعدة العاجلة لإصلاح المنازل المتضررة.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف. (روسيا اليوم)
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