زلزال ضرب العاصمة الهندية نيودلهي.. كم بلغت قوته؟

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ضرب زلزال بقوة 4 على مقياس ريختر صباح الاثنين نيودلهي وحُدد مركزه على مشارف العاصمة الهندية الضخمة.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار كبيرة لكن السكان المذعورين خرجوا من المباني. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع قبيل شروق الشمس، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات فقط.وقالت الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي "نأمل بأن تكونوا جميعا سالمين". ووفرت رقم هاتف يمكن الاتصال به عند الضرورة.