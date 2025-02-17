بالسيارة الرئاسية.. ترامب يشارك في سباق "دايتونا"





الرئيسُ ترامب، الذي يبلغ من العمر 78 عاما، والمعروف بحبه للوجبات السريعة، يحاول تعزيزَ صورتِه كرياضي، لكنَّ الأمر تسارع منذ فوزه بالرئاسة.

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وحضر ترامب السباق في عام 2020 أثناء ترشحه لولاية رئاسية ثانية. شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سباق "دايتونا 500" الشهير بفلوريدا بسيارته الرئاسية.الرئيسُ ترامب، الذي يبلغ من العمر 78 عاما، والمعروف بحبه للوجبات السريعة، يحاول تعزيزَ صورتِه كرياضي، لكنَّ الأمر تسارع منذ فوزه بالرئاسة.وحضر ترامب السباق في عام 2020 أثناء ترشحه لولاية رئاسية ثانية.

ومُنح ترامب شرف رئاسة أكبر وأعرق سباق في ناسكار في 2025، وأمر السائقين بتشغيل محركاتهم.



وأسعد ترامب الآلاف من الجماهير الحاضرة في المدرجات بتحليق طائرة الرئاسة فوق مضمار دايتونا الدولي قبل أن يستقل السيارة الرئاسية.



وفي الأسبوع الماضي، بات أول رئيس أميركي في منصبه يحضر مباراة السوبر بول، أو نهائي دوري لكرة القدم الأميركية.

وفي تشرين الثاني الماضي، حضر نزالا في الفنون القتالية المختلطةUFC إلى جانب الملياردير إيلون ماسك بمدينة نيويورك.



وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" Fox News: "أكثر ما أستمتع به في سباقات ناسكار، شجاعة وجرأة السائقين الذين يسعون إلى المجد الأمريكي الخالص".



وفي عام 2018 كرم دونالد ترامب في البيت الأبيض، مارتن تروكس جونيور بطل كأس ناسكار، وفريق فيرنتشر روو ريسينغ.