العراق: صادرات النفط من إقليم كردستان ستستأنف الأسبوع المقبل

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قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني للصحفيين إن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق ستستأنف في غضون الأسبوع المقبل، وأضاف أن بغداد ستستقبل 300 ألف برميل يوميا من الإقليم.وكان البرلمان العراقي قد أقر أوائل الشهر الجاري تعديلا في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي خلافا بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ويسهّل استئناف تصدير هذا النفط المتوقف منذ نحو سنتين.وينص التعديل على دفع "تعويض" لحكومة إقليم كردستان عن كلفة إنتاج ونقل النفط الى الحكومة الاتحادية، وفق ما جاء في نص التعديل الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية. (سكاي نيوز)