قال تاماس مينتسر مدير الاتصالات في تحالف الحزب الحاكم الهنغاري إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر بعقلانية في معارضته انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".



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وأضاف في منشور له على منصة "ميتا": "هل ينبغي لأوكرانيا أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي؟ هل ينبغي لأوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي؟ لا ينبغي لها ذلك أبدا!". وتابع السياسي: "تفكير ترامب منطقي بأن كييف لن تكون قادرة على الانضمام إلى الناتو والعودة إلى حدودها السابقة، لكن تطلعات بروكسل لإدخال أوكرانيا إلى كل من الناتو والاتحاد الأوروبي خاطئة، لأنها لا تستوفي المعايير على الإطلاق".وأضاف في منشور له على منصة "ميتا": "هل ينبغي لأوكرانيا أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي؟ هل ينبغي لأوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي؟ لا ينبغي لها ذلك أبدا!".

ووفقا له، فإن ترامب "يعتمد على المنطق السليم والواقع" عندما يتحدث عن عدم واقعية عضوية الناتو والعودة إلى الحدود السابقة لأوكرانيا، "على عكس بروكسل".



وأشار مينتسر إلى أن "البيروقراطيين والسياسيين في بروكسل في زمن الحرب لا يستطيعون ولا يريدون أن يدركوا أخطائهم. بروكسل تريد مواصلة الحرب، وضخ المزيد من الأموال هناك، وتمويلها بدلا من أميركا. علاوة على ذلك، تريد بروكسل ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير مقبول لأن أوكرانيا ليست مناسبة لعضوية الاتحاد الأوروبي، فهي لا تفي بالشروط".