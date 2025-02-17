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عربي-دولي

سياسي هنغاري: ترامب يفكر بعقلانية في معارضته انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

Lebanon 24
17-02-2025 | 09:01
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قال تاماس مينتسر مدير الاتصالات في تحالف الحزب الحاكم الهنغاري إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفكر بعقلانية في معارضته انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".
 
وتابع السياسي: "تفكير ترامب منطقي بأن كييف لن تكون قادرة على الانضمام إلى الناتو والعودة إلى حدودها السابقة، لكن تطلعات بروكسل لإدخال أوكرانيا إلى كل من الناتو والاتحاد الأوروبي خاطئة، لأنها لا تستوفي المعايير على الإطلاق".
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وأضاف في منشور له على منصة "ميتا": "هل ينبغي لأوكرانيا أن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي؟ هل ينبغي لأوكرانيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي؟ لا ينبغي لها ذلك أبدا!".
 
ووفقا له، فإن ترامب "يعتمد على المنطق السليم والواقع" عندما يتحدث عن عدم واقعية عضوية الناتو والعودة إلى الحدود السابقة لأوكرانيا، "على عكس بروكسل".

وأشار مينتسر إلى أن "البيروقراطيين والسياسيين في بروكسل في زمن الحرب لا يستطيعون ولا يريدون أن يدركوا أخطائهم. بروكسل تريد مواصلة الحرب، وضخ المزيد من الأموال هناك، وتمويلها بدلا من أميركا. علاوة على ذلك، تريد بروكسل ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر غير مقبول لأن أوكرانيا ليست مناسبة لعضوية الاتحاد الأوروبي، فهي لا تفي بالشروط".
 
وأوضح أن أوكرانيا لا تحترم حقوق الجالية الوطنية الهنغارية في ترانسكارباثيا، بالإضافة إلى أن عضويتها في الاتحاد الأوروبي سيكون لها "عواقب مالية خطيرة وسلبية للغاية"، لأنه في هذه الحالة سيتم إرسال أموال من الأوروبيين، على وجه الخصوص، المزارعين الهنغاريين، إلى هناك. (روسيا اليوم)
 

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