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عربي-دولي

بعد أكثر من سنة على اعتقاله.. إسرائيل تفرج عن شقيق صالح العاروري (صورة)

Lebanon 24
17-02-2025 | 12:34
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أفادت "شبكة قدس" عن أنّ السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الأسير الشيخ سليمان العاروري شقيق القيادي في حماس والذي استهدفته إسرائيل في بيروت صالح العاروري بعد 16 شهراً من الاعتقال.

ونفّذت إسرائيل عملية اغتيال العاروري بضربة موجّهة من مسيّرة لشقة في الضاحية الجنوبية في بيروت. ويوصف الرجل بأنّه "مهندس وحدة الساحات"، وقد أوكل إليه إبلاغ الأمين العام لـ"حزب الله" بتنفيذ عملية 7 تشرين الاول صباح ذلك اليوم. 
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العاروري كان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وكانت واشنطن قد أعلنت عن رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات عنه. 
 
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