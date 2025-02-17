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عربي-دولي
الحكومة العراقية تُرحب بسوريا الجديدة وتؤكد استعدادها للتعاون الجدي
Lebanon 24
17-02-2025
|
12:52
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أعرب المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الاثنين، عن انفتاح بلاده وترحيبها بسوريا الجديدة، ورغبتها بالتعاون الجدي بين حكومتي البلدين الشقيقين.
وقال العوادي في تصريح لصحيفة "الصباح العراقية"، "إن العراق وحكومته كانا سباقين إلى الاهتمام بالواقع السوري الجديد، وصدرت عن بغداد ملامح وعلامات الترحيب والاستعداد للتعاون، والأهم هو القرار العراقي الجدي بعدم التدخل بالشؤون السورية والقبول بما تفرزه المعادلة السورية الجديدة، وقبول أبناء سوريا واقعهم وإدارتهم الجديدة".
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وأضاف: "وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور بغداد لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين الجارين".
وأشار إلى أن هذه الزيارة ستسهم في تحقيق الهدف المنشود، وستشكل منطلقا لبدء علاقات جديدة قائمة على التعاون والاحترام المتبادل، ولا سيما أن الزيارة ستتناول مجمل الملفات الرئيسة التي تهم البلدين.
وأكد العوادي أن العراق يرغب بالتعاون الجدي بين حكومتي بلدين شقيقين جارين، أمامهما فرص كبرى في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية وغيرها.
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