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عربي-دولي

الناتو: أوروبا مستعدة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا

Lebanon 24
17-02-2025 | 23:14
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أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، الإثنين، إثر اجتماع طارئ في باريس بشأن أوكرانيا أنّ أوروبا "مستعدّة لأخذ زمام المبادرة" لتوفير "ضمانات أمنية" لأوكرانيا.


وقال روته إنّ "أوروبا مستعدة وراغبة في أن تعزّز قوتها، وأن تتّخذ زمام المبادرة لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا".
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وأضاف: "هذا ما استخلصته" من هذا الاجتماع الذي عُقد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولفت رئيس الوزراء الهولندي الأسبق إلى أنّ "أوروبا مستعدّة لأن تستثمر أكثر بكثير في أمننا"، معترفا في الوقت نفسه بأنّ "التفاصيل لا تزال بحاجة لأن يتمّ الاتّفاق عليها"، لكنّ روته شدّد على أنّ "الالتزام واضح".

وأتى تصريح الأمين العام للأطلسي بعد أن استضاف الرئيس الفرنسي اجتماعا طارئا في باريس شارك فيه قادة أبرز الدول الأوروبية لبحث سبل مواجهة التحوّل الدراماتيكي في سياسة واشنطن إزاء الملف الأوكراني.

ويخشى القادة الأوروبيون من أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي صدمهم بإجرائه الأسبوع الماضي اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا، يسعى لاتفاق مع موسكو لا يأخذ في الحسبان مصالح كييف ولا مخاوف القارة العجوز.

وعلى الرغم من انزعاجهم من خطوة ترامب، إلا أنّ القادة الأوروبيين بدوا خلال اجتماعهم في باريس منقسمين بشأن الضمانات الأمنية التي يتعيّن عليهم تقديمها لأوكرانيا، ولا سيّما إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأبدت بعض الدول، مثل فرنسا وبريطانيا، تأييدها لهذه الفكرة بشروط محدّدة، لكنّ دولا أخرى، مثل ألمانيا على وجه الخصوص، وبولندا، اعتبرت هذا الطرح سابقا لأوانه.
(سكاي نيوز)
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