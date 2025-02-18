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عربي-دولي

عراقجي: أمير قطر يزور طهران غدا

Lebanon 24
18-02-2025 | 05:57
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أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور طهران غدا الأربعاء لعقد مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال عراقجي في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "الزيارة ستشمل مباحثات سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة بين البلدين، حيث ستتناول القضايا الإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في فلسطين، لا سيما في غزة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية في لبنان واليمن وسوريا".
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وأكد أن العلاقات بين طهران والدوحة تشهد تقدما ملحوظا، مشددا على أن الشائعات المتداولة بشأن العلاقات الثنائية "لا قيمة لها"، واصفا أمير قطر بأنه أحد الشخصيات البارزة التي تزور إيران بهدف تعزيز التعاون بين البلدين. (روسيا اليوم)
 
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