الخطة العربية بشأن غزة قد تتطلب 20 مليار دولار

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية، أن الخطة العربية بشأن إعادة إعمار غزة تتضمن توفير مساعدات مالية من دول المنطقة قد تصل إلى 20 مليار دولار. الخطة تستهدف إعادة إعمار القطاع في فترة زمنية تمتد لثلاث سنوات.وسيشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مناقشة الخطة يوم الخميس المقبل في الرياض، في إطار القمة العربية المصغرة التي ستستضيفها المملكة. وستناقش القمة الخطة قبل طرحها في القمة العربية الطارئة المقررة في القاهرة في 4 آذار.تتناول الخطة العربية، التي ترتكز في جزء كبير منها على اقتراح مصري، إعادة إعمار غزة مع تعزيز دور دولي في هذا المجال، بشرط ألا تشمل الخطة تهجير سكان القطاع.وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أن هناك مناقشات مستمرة بشأن حجم المساهمات المالية التي ستقدمها دول المنطقة، في الوقت الذي تنظر فيه إسرائيل بشكل حذر إلى الخطة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول أي خطة طالما تواصل حركة حماس حكم القطاع.من جهة أخرى، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اقترح فكرة تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى دول مجاورة، مما قوبل برفض واسع من الدول العربية. (روسيا اليوم)