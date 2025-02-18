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عربي-دولي

ما حقيقة الفيديو المتداول لامرأة تنهال بالضرب على ممثل موالٍ لنظام الأسد؟

Lebanon 24
18-02-2025 | 16:13
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر سيدة تنهال بالضرب على ممثل فوق خشبة المسرح في سوريا.

وزعم ناشروا الفيديو أن المرأة فعلت ذلك تأثرا بأدائه دور شخص موال للنظام السوري.
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لكن الحقيقة أن هذا المشهد جزء من مسرحية سورية، والسيدة التي ظهرت في الفيديو هي ممثلة وليست من الجمهور.

ووفق فرانس برس، المقطع مأخوذ من مسرحية "ثمن الحرية" التي عُرضت في مدينة حماة في 2 شباط الجاري، تخليدا لذكرى مجزرة حماة عام 1982.

وأوضح مخرج العمل يوسف شموط أن المشهد تمثيلي بالكامل، وأن السيدة التي ظهرت فيه هي الممثلة ديانا الحمصي.

الفيديو حصد تفاعلا واسعا في سياق احتدام السجال بسوريا حول مصير المحسوبين على نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد شهرين بعد الإطاحة به.


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