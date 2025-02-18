ترامب يؤيّد نشر قوات أوروبية في أوكرانيا



ورداً على سؤال طرحه صحفيون في مارالاغو، حول ما إذا كان يؤيد نشر قوات أوروبية في إطار اتفاق ما، قال ترامب: "إذا أرادوا فعل ذلك، فذلك رائع، أنا أؤيد بالكامل".

Advertisement وأشار إلى أنه "لن يتعيّن على الولايات المتحدة المساهمة بأي قوات، لأننا، كما تعلمون، بعيدون للغاية".

وأعرب عن خيبة أمله بعد أن اشتكت كييف من استبعادها من المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا في السعودية، الثلاثاء، بشأن وضع حد للحرب في أوكرانيا. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، تأييده الكامل لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا، إذا أبرم صفقة مع روسيا تنهي حربها هناك.ورداً على سؤال طرحه صحفيون في مارالاغو، حول ما إذا كان يؤيد نشر قوات أوروبية في إطار اتفاق ما، قال ترامب: "إذا أرادوا فعل ذلك، فذلك رائع، أنا أؤيد بالكامل".وأشار إلى أنه "لن يتعيّن على الولايات المتحدة المساهمة بأي قوات، لأننا، كما تعلمون، بعيدون للغاية".وأعرب عن خيبة أمله بعد أن اشتكت كييف من استبعادها من المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا في السعودية، الثلاثاء، بشأن وضع حد للحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب: "خاب أملي. سمعت أنهم انزعجوا لأنهم لم يحصلوا على مقعد إلى طاولة المحادثات".

وأضاف: "كان لديهم مقعد مدى 3 سنوات وقبل ذلك بأمد طويل".



وتابع: "أعتقد أنّني قادر على إنهاء هذه الحرب". وأكد أنه "أكثر ثقة بإمكان التوصّل إلى اتفاق مع روسيا بعد محادثات الثلاثاء في السعودية.



وتحدث ترامب لأول مرة منذ أن أقام وفد أميركي حواراً مع روسيا بشأن أوكرانيا خلال محادثات في الرياض، في وقت سابق من الثلاثاء، ووصف هذه المحادثات بأنها كانت "جيدة".



وقال إن "أوكرانيا كان بإمكانها التوصل إلى اتفاق قبل سنوات، وتجاهل مخاوفها بشأن استبعادها من الاجتماع، قائلا إنه كان ينبغي للأوكرانيين الدخول في محادثات في وقت أبكر بكثير".

كما انتقد سلفه جو بايدن بسبب طريقة تعامله مع أوكرانيا، إذ عمل الرئيس الأميركي السابق على ضمان حصول كييف على الأسلحة لمحاولة محاربة الروس.



وقال: "أعتقد أن لديّ القوة لإنهاء هذه الحرب".



كما قال إنّه "من المحتمل أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الجاري".