قضية "صدمت" الرأي العام.. رئيس دولة يضرب زوجته ويصفعها يومياً!

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قام قاضي تحقيق فيدرالي باتهام الرئيس الأرجنتيني السابق، ألبرتو فرنانديز، بضرب شريكته السيدة الأولى فابيولا يانيز، في نفس المقر الرسمي الذي أعلن فيه عن خطط الحكومة لمكافحة العنف المنزلي.وبعد تحقيق دام سبعة أشهر، اتهمت المحكمة، يوم الاثنين الماضي، الرئيس السابق بالاعتداء على السيدة الأولى السابقة (التي لم يتزوجها لكن لديهما ابناً) فابيولا يانييز على مدار 8 سنوات حيث تعرضت لمراحل مختلفة من العنف، وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال".وحظرت المحكمة على فرنانديز الاقتراب من شريكته السابقة لمسافة أقل من 500 متر أو الاتصال بها.في حين، قال فيرنانديز في أحدث تصريح بشأن القضية التي أثارت ضجة في البلاد: "إذا كان هناك من تعرض للاعتداء في العلاقة، فهو أنا.. إذا كان هناك من تحمل الإهانات وسوء المعاملة، فهو أنا".وظهرت صور للسيدة الأولى السابقة مع عين منتفخة وكدمات داكنة على ذراعها.وعثر القاضي إيركوليني، الذي كان يقود قضية احتيال تأميني للرئيس السابق، على صور للسيدة الأولى التي يُزعم أنها تعرضت للضرب أثناء تفتيشه هاتف السكرتير الشخصي لفيرنانديز الذي عمل معه لأكثر من 30 عامًا.وقالت يانييز للقاضي إنها أخبرت السكرتير عن العنف، وذلك وفقا لإفادة أدلت بها أمام مدعٍ في يوليو وتصريح تم في أغسطس في السفارة الأرجنتينية في مدريد، حيث تقيم يانيز الآن.وقالت يانييز في رسالة عبر الواتساب إلى فيرنانديز في عام 2021: "عندما تضربني طوال الوقت فإن ذلك لن يفيدك"، وهي رسالة تم التقاطها في صورة شاشة وتم نشرها علنًا.ورد عليها فيرنانديز قائلاً: "توقفي عن الجدال". فأجابته يانيز: "لقد ضربتني مرة أخرى. أنت مجنون".ليأتي رد فيرنانديز: "لا أستطيع التنفس. من فضلك توقف.. أنا أشعر بالسوء الشديد".وفي إفادتها التي تتكون من 20 صفحة، تزعم السيدة الأولى السابقة، البالغة من العمر 43 عامًا، تعرضها للاعتداء البدني والعاطفي المتكرر من قبل فيرنانديز خلال علاقتهما التي استمرت 14 عاما (دون زواج).كتبت يانيز: "كان يريد التحكم بي باستمرار"، واصفة معاملة فيرنانديز لها بأنها "إرهاب نفسي".وقالت إن فيرنانديز كان غالبًا ما يثور في نوبات غضب ويلومها على الهزيمة في انتخابات منتصف المدة لعام 2021. وكانت مشاجراتهما تنتهي غالبا بأن يضربها فيرنانديز على وجهها.بعد أن انتقلت للعيش مع فيرنانديز في عام 2016، قالت يانييز إنه بعدما انتقلت للعيش مع الرئيس السابق في عام 2016، أخبرته بأنها حامل ما أثار صدمته، ليضغط عليها لإجراء إجهاض.وتزعم أن الاعتداء استمر بعد أن تم انتخابه في 2019 وانتقلا إلى الإقامة الرسمية في أوليفوس. بعد أن أصبحت حاملاً للمرة الثانية في عام 2021، قالت يانييز إن فيرنانديز كان غالبًا ما يدفعها ويصرخ في وجهها.وبحلول نهاية فترة ولاية فيرنانديز في عام 2023، مع تفاقم مشاكل الأرجنتين الاقتصادية وهبوط شعبيته، أصبحت سلوكيات الرئيس أكثر توترا واعتداء، وفقًا لما ذكرته يانييز.وكانت القضية التي صدمت الشارع الأرجنتيني، وصفت بالمروعة من جانب معارضي فيرنانديز وأصدقائه السابقين في الحركة البيرونية اليسارية.فقد وصف فيرنانديز نفسه في وقت سابق بـ "أول فيمنيست" (مدافع عن حقوق المرأة) في الأرجنتين وأنشأ وزارة المرأة لمكافحة المعتدين.يذكر أن ألبرتو فرنانديز كان رئيسا للأرجنتين خلال الفترة بين 2019 و2023، وكان مرتبطا بالصحافية والممثلة فابيولا يانييز منذ عام 2014 وحتى انفصالهما في العام الماضي. (لها)