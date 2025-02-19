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عربي-دولي

البرازيل: النيابة العامة توجه تهمًا للرئيس السابق ومحاولة انقلابية

Lebanon 24
19-02-2025 | 01:03
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أعلنت النيابة العامة في البرازيل، الثلاثاء، عن توجيه تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" ضد الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للرئيس السابق جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين. ووفقًا للنيابة، فإن المتهمين "تحرضوا على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديمقراطية"، وكانت مؤامرتهم تهدف إلى منع لولا من العودة إلى السلطة عقب انتخابات 2022.
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وأوضح البيان أن الرئيس السابق كان أحد القادة الرئيسيين للمؤامرة، التي تضمنت محاولات لقتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاضٍ في المحكمة العليا. وتشير التحقيقات إلى أن بولسونارو شارك بشكل مباشر في هذه المؤامرة.

وبينما فشل المخطط بسبب عوامل خارجة عن إرادة بولسونارو، استمرت الأعمال الشغب في العاصمة برازيليا في 2023، حيث اقتحم أنصار بولسونارو مقار الحكومة، ما أشار التحقيق إلى أن الرئيس السابق كان متورطًا في تحريضهم.

ورغم الاتهامات، نفى بولسونارو تورطه في هذه المؤامرة، واعتبر نفسه ضحية "اضطهاد سياسي". وهو ممنوع حاليًا من مغادرة البرازيل ولا يمكنه الترشح للانتخابات قبل عام 2030، لكنه يأمل في إبطال هذه الإدانة ليتمكن من الترشح في انتخابات 2026. (سكاي نيوز)
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