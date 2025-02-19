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لم يستبعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن يلجأ الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي إلى استخدام كل الوسائل "لتحويل الانتباه" عن شخصه.جاء ذلك وفقا لما نشره مدفيديف بصفحته الرسمية على موقع "فكونتاكتي"، حيث كتب: "يحتاج زيلينسكي الآن على وجه السرعة إلى تحويل اللوم، وإظهار ابتسامة العفاريت الوحشية، وكل الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك. بما في ذلك توجيه ضربات إلى مدنه وسكانه المدنيين أو حتى استخدام أسلحة دمار شامل مثل القنبلة القذرة".وقد أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يشعر بثقة أكبر بشأن المحادثات مع روسيا بعد الاجتماع الذي أجري يوم أمس في الرياض، وقال إن شعبية زيلينسكي متدنية والبلد مدمر، وإجراء الانتخابات في أوكرانيا هو أمر لا يأتي من روسيا وإنما مني ومن عدد من البلدان، حيث يقول الشعب الأوكراني إنه قد مضى وقت طويل منذ أن شهد انتخابات.وتابع ترامب: "زيلينسكي رئيس غير كفء على الإطلاق وتصدر عنه تصريحات سخيفة وقيادته هي من سمحت باستمرار الحرب". (روسيا اليوم)