



وكتب ماسك على منصة "إكس": "لماذا يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون ثلثي تكاليف دفاع أوروبا؟ هذا غير منطقي. الدفاع ضد من؟"

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وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لو موند" أن مؤتمر ميونيخ للأمن أظهر انقساما تاريخيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يتطلب المزيد من الاستثمارات الذاتية في دفاع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استخدام الأصول الروسية المجمدة مباشرة. تساءل رئيس هيئة كفاءة الإدارة الحكومية الأميركية إيلون ماسك عن سبب تحمل دافعي الضرائب الأميركيين ثلثي تكاليف دفاع أوروبا.وكتب ماسك على منصة "إكس": "لماذا يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون ثلثي تكاليف دفاع أوروبا؟ هذا غير منطقي. الدفاع ضد من؟"وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لو موند" أن مؤتمر ميونيخ للأمن أظهر انقساما تاريخيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يتطلب المزيد من الاستثمارات الذاتية في دفاع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استخدام الأصول الروسية المجمدة مباشرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا "وقعت في فخ الاعتماد" على "حليف يتصرف كخصم أكثر من صديق" في مجال أمنها، وأدركت عدم كفاية الموارد المخصصة للدفاع. (روسيا اليوم)