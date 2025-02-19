Advertisement

عربي-دولي

ماسك يتساءل عن منطق تمويل الدفاع الأوروبي: دفاع ضد من؟

Lebanon 24
19-02-2025 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1322667-638755574692976903.png
Doc-P-1322667-638755574692976903.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تساءل رئيس هيئة كفاءة الإدارة الحكومية الأميركية إيلون ماسك عن سبب تحمل دافعي الضرائب الأميركيين ثلثي تكاليف دفاع أوروبا.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "لماذا يتحمل دافعو الضرائب الأمريكيون ثلثي تكاليف دفاع أوروبا؟ هذا غير منطقي. الدفاع ضد من؟"
Advertisement

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "لو موند" أن مؤتمر ميونيخ للأمن أظهر انقساما تاريخيا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مما يتطلب المزيد من الاستثمارات الذاتية في دفاع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك استخدام الأصول الروسية المجمدة مباشرة.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا "وقعت في فخ الاعتماد" على "حليف يتصرف كخصم أكثر من صديق" في مجال أمنها، وأدركت عدم كفاية الموارد المخصصة للدفاع. (روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:26 | 2025-02-19
06:19 | 2025-02-19
06:16 | 2025-02-19
05:49 | 2025-02-19
05:34 | 2025-02-19
05:30 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24