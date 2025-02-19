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البرهان: سيتم تشكيل حكومة انتقالية يقودها رئيس وزراء تكنوقراط

Lebanon 24
19-02-2025 | 12:59
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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عزمهم تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط غير منتمٍ لأي جهة أو حزب.

أتى ذلك، خلال لقاء البرهان اليوم بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي.
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وقال السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي حول المرحلة المقبلة التي ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.

من جهته قال السفير الإيطالي إن مهمته ستكون في مسارين سياسي وإنساني مشيرا إلى أن لقاءه بقائد الجيش السوداني تطرق للوسائل والطرق لإنهاء الصراع وكيفية تحقيق وقف إطلاق النار لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية لمستحقيها كما تناول التنسيق بين إيطاليا والاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز حالة الاستقرار في السودان.

وكان البرهان أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل حكومة جديدة في السودان لاستكمال مهام الفترة الانتقالية، وتتكون من كفاءات وطنية مستقلة.

وأكد البرهان أن "الباب ما زال مفتوحا أمام كل شخص ينحاز للصف الوطني"، وأضاف أن توصيات المشاورات ستؤخذ بعين الاعتبار لاستكمال مسيرة الفترة الانتقالية في السودان، وذلك أثناء ختام مشاورات القوى السياسية في بورتسودان.

يذكر أن الحرب التي اندلعت في السودان منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، وتسببت في أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

وتعاني خمس مناطق في السودان، بينها ثلاث في شمال دارفور، من المجاعة التي من المتوقع أن تمتد إلى خمس مناطق أخرى من الولاية بحلول شهر أيار، وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة. (العربية)
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