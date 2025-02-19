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عربي-دولي
بشأن آخر تطورات صحة البابا فرانسيس.. الفاتيكان يصدر بيانا
Lebanon 24
19-02-2025
|
13:54
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أعلن الفاتيكان، الأربعاء، وجود تحسن طفيف في الفحوصات الخاصة بالبابا فرانيس الذي يخضع للعلاج في العاصمة الإيطالية روما.
وذكر الفاتيكان أن: "البابا فرنسيس الذي يتلقى العلاج في المستشفى من التهاب رئوي مزدوج أظهر "تحسنا طفيفا" في نتائج أحدث فحوصات للدم أجريت له".
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كان الفاتيكان قد قال في بيان الثلاثاء: "أظهر فحص الصدر الذي خضع له البابا بعد ظهر اليوم وجود التهاب رئوي ثنائي تطلب علاجا دوائيا إضافيا، ومع ذلك فإن مزاج البابا فرنسيس جيد".
وأفاد البيان، أن العدوى المتعددة الميكروبات التي حدثت في سياق تمدد في القصبات الهوائية والتهاب الشعب الهوائية الربو، تطلبت استخدام علاج بالمضادات الحيوية القائمة على الكورتيزون وجعلت العلاج أكثر تعقيدا.
وأضاف: "الفحوص المخبرية وصور الأشعة للصدر والحالة السريرية للبابا مازالت تظهر حالة معقدة".
وأدخل البابا فرنسيس (88 عاما) الجمعة إلى مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج من التهاب متواصل في الشعب الهوائية، وأُلغيت مواعيده حتى نهاية هذا الأسبوع.
وأفاد البيان أن "البابا تناول صباح اليوم القربان المقدس متفرغاً للراحة والصلاة وقراءة النصوص". (سكاي نيوز)
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