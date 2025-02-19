إعلام إسرائيلي يتحدث عن أبرز "البنود السرية" لاتفاق غزة

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، عن وجود بنود سرية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.ووفقا لمحلل الشؤون القضائية في قناة i24NEWS الإسرائيلية ابيشاي غرينسايج فإنه من ضمن البنود السرية للصفقة التزام إسرائيل بالإفراج عن ألف شخص من قطاع غزة في إطار المرحلة الأولى منهم 500 تحددهم إسرائيل و500 آخرين تحددهم حماس.وأضاف أن "الصفقة تشمل إطلاق سراح متهمين بإطلاق القذائف في جولات قتال سابقة وحافري أنفاق وموظفين من إدارة حماس ونشطاء آخرين".وأوضح ووفقا للاتفاق "من المتوقع أن تقوم إسرائيل بالإفراج عن نساء وإطفال اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر، منهم امرأة شاركت باحتجاز مختطفين إسرائيليين وسيفرج عن مدير مستشفى من غزة (حسام أبو صفية- مدير مستشفى كمال عدوان)".وكشفت القناة أن حماس تختار بالفعل قائمة من 500 شخص من قطاع غزة سيفرج عنهم لكنها تختارهم من خلال قائمة تتسلمها من إسرائيل والتي تفحصها قبل ذلك. (سكاي نيوز)