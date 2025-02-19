ترامب عن مقترح مصر بشأن غزة: لم أره

Advertisement

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس أنّه لم يرَ بعد حولالاقتراح المصري المتضمن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير السكان.وجاءت تصريحات ترامب اليوم الخميس للصحفيين على متن الطائرة ردا على سؤالهم: هل تجد الاقتراح المصري بشأن إعادة إعمارغزة مقبولا! ليقول لهم باختصار: "لم أره.. لم أره".وتعمل مصر على تطوير خطة لإعادة إعمار قطاع غزة دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة القطاع، وذلك ردا على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب القاضي بإخلاء غزة حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة عليها.وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن المقترح يتضمن إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة يمكن أن يعيش فيها الفلسطينيون بشكل مؤقت، بينما تقوم شركات مصرية ودولية بإزالة وإعادة تأهيل بنية القطاع التحتية.وحول الخطة المصرية، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مساء أمس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أنه جار بالفعل وضع الإطار العام لهذا الموضوع "وذلك بمشاركة العديد من الجامعات المصرية وعدد من المكاتب الاستشارية". (روسيا اليوم)