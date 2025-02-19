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تركيا تساعد أميركا لحل "أزمة البيض"

Lebanon 24
19-02-2025 | 23:29
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بدأت تركيا تصدير نحو 15 ألف طن من البيض إلى الولايات المتحدة، حيث تسبب انتشار إنفلونزا الطيور في خفض الإنتاج وارتفاع الأسعار.


ويهدد نفوق الملايين من الدجاج بعدم الوفاء بتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخفض التكاليف اليومية، إذ تقلل متاجر البقالة حصص البيع وترفع المطاعم أسعار أطباق البيض.
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وقال رئيس الرابطة المركزية لمنتجي البيض في تركيا إبراهيم أفيون لـ"رويترز"، إن الشحنات بدأت هذا الشهر وستستمر حتى يوليو المقبل.

وأضاف: "التصدير سيجري عبر الأعضاء من شركاتنا التي حصلت على التراخيص اللازمة، في حين ستتولى شركتان تنسيق العملية".

وتابع أنه "سيتم شحن ما إجماليه 15 ألف طن من البيض، أي ما يعادل 700 حاوية".

وتعمل الولايات المتحدة على احتواء انتشار إنفلونزا الطيور، الذي رصدته لأول مرة في الأبقار الحلوب بولاية تكساس في مارس الماضي، ثم انتشر منذ ذلك الحين إلى ولايات عديدة.

وأصاب الفيروس 70 شخصا تقريبا منذ أبريل، توفي منهم واحد، وهم بالأساس من عمال المزارع الذين يتعاملون مع الدواجن أو الأبقار المصابة.

وأدى تفشي الفيروس بين الدواجن الذي بدأ عام 2022، إلى نفوق نحو 160 مليون رأس دجاج ودجاج رومي وطيور أخرى، وفقا للبيانات الأميركية.

وفاقم ارتفاع حالات الإصابة في الآونة الأخيرة من نقص البيض.

وقال أفيون إن الشركات الأميركية بحثت عن أسواق استيراد بديلة، بسبب شح المعروض مما أدى إلى إجراء مفاوضات مع منتجين أتراك.

وأوضح أن من المتوقع أن تدر الصفقة عائدات تصديرية تقدر بنحو 26 مليون دولار، مضيفا أن تركيا تعد من بين أكبر 10 دول مصدرة للبيض في العالم.

وتعمل وزارة الزراعة الأميركية من أجل إعادة جمع مخزون من لقاحات إنفلونزا الطيور للدواجن، ومنحت رخصة مشروطة لشركة "زويتس" لصحة الحيوان لإنتاج لقاح للدجاج، بينما لم تصدر بعد تصريحا لاستخدام اللقاحات. (سكاي نيوز)
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