برقم كبير.. "دلتا" تعرض تعويضا على ركاب الطائرة المقلوبة في تورنتو

شهد مطار بيرسون في تورنتو حادثًا دراماتيكيًا عندما توقفت طائرة تابعة لشركة "دلتا" للطيران على سطحها عقب هبوط اضطراري.



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وفي خطوة لتعويض الركاب، أعلنت "دلتا" عن منح 30 ألف دولار لكل ناجٍ من الحادث، حيث وصف بعض الركاب لحظات ما بعد الهبوط بأنهم "كانوا معلقين مثل الخفافيش" داخل الطائرة المقلوبة. وكانت الطائرة، التي تقل 80 شخصًا، من بينهم أربعة من أفراد الطاقم، قد نجت من الحادث، إلا أن 21 راكبًا نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما لا يزال أحدهم تحت الرعاية الطبية حتى الآن.وفي خطوة لتعويض الركاب، أعلنت "دلتا" عن منح 30 ألف دولار لكل ناجٍ من الحادث، حيث وصف بعض الركاب لحظات ما بعد الهبوط بأنهم "كانوا معلقين مثل الخفافيش" داخل الطائرة المقلوبة.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، مورجان دورانت، أن التعويض يأتي كـ "بادرة حسن نية" دون أي شروط، ولا يؤثر على حقوق الركاب القانونية.



وفي بيان رسمي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا"، إد باستيان، أن الأولوية القصوى هي رعاية جميع الركاب وأفراد الطاقم المتضررين من الحادث، مضيفًا أن الشركة ستواصل تقديم الدعم لهم ولعائلاتهم في الأيام المقبلة. كما أعرب عن امتنانه للمستجيبين الأوائل والفرق الطبية التي تعاملت مع الحادث بسرعة وكفاءة. (news18)