بشروطها.. "قسد" لا تمانع في الانضمام للجيش السوري

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وقالت أفين سويد، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا،، في حديث مع المرصد السوري لحقوق الانسان، إن الإدارة الذاتية تجدد التأكيد أنها ستكون جزءًا من الحل عن طريق الحوار وتأمل ألا ترضخ الحكومة الانتقالية للتدخلات التركية.وعن الاجتماع الثلاثي بين قوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية التي جرت الثلاثاء، وما نتج عنه، قالت إنه كان اجتماعا دوريا يتم عقده كل فترة ويجري النقاش حول المواضيع التي تهم المنطقة وسوريا بشكل عام، وتم التأكيد على الانفتاح على الحوار مع دمشق، وفق تعبيرها.وبخصوص فرضية أن تكون "قسد" جزءا من الجيش السوري قالت أفين سويد: "بالتأكيد "قسد" تعتبر مؤسسة وطنية وهي جزء من الجيش السوري لاعتبارات متعددة، أولاً أنها ساهمت وبقوة في القضاء على أعتى تنظيم إرهابي استهدف حياة وثقافة المجتمع السوري، ودافعت عن وحدة الأراضي السورية وحافظت عليها من التقسيم".وأضافت أن "قسد" "دافعت عن السوريين بمواجهة التهديدات التي لحقتهم من دول جوار، لذا فهي قادرة على أن تكون اللبنة الأساسية في الجيش السوري الذي سيمثل ويحمي كل أطياف الشعب السوري وستكون له خصوصيته و"قسد" لم تربط أي من هذا بأية شروط ولكن كما يتابع الجميع فإن تنظيم "داعش" انتعش في الآونة الأخيرة مستغلا الفراغ الموجود كما لاتزال مناطقنا تتعرض لهجمات الدولة التركية".