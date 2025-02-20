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صور تثير الجدل.. حاخام أميركي داعم لإسرائيل يزور دمشق

Lebanon 24
20-02-2025 | 00:35
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زار العاصمة السورية دمشق، مجموعة من اليهود السوريين الذين عاشوا حياتهم في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الحاخام الأكبر لليهود السوريين يوسف حمرا.

وعاد حمرا إلى مسقط رأسه العاصمة السورية دمشق، رفقة ابنه هينري حمرا، وتجولا في الحي اليهودي وسط دمشق، والتقيا مسؤولين في الإدارة السورية الجديدة.

إلا أن جدلا واسعا أثير بعد الزيارة، بسبب وجود الحاخام الأميركي الداعم للاحتلال الإسرائيلي آشر لوباتين ضمن الوفد الزائر.

وظهر لوباتين إلى جانب حمرا ومجموعة من الحاخامات اليهود في دمشق، وهو ما أثار سخطا واسعا في مواقع التواصل.
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وذكّر ناشطون بآراء لوباتين المتطرفة، ودعمه المجازر التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، كما دعا سابقا علانية إلى ضم الجولان السوري لإسرائيل.

وزعم الحاخام آشر لوباتين سابقا أن الصحفية شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران فلسطينية، وليس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولم يصدر عن الإدارة السورية الجديدة أي تعليق حول الاستقبال الذي حظي به آشر لوباتين. (عربي21)
 
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