صور تثير الجدل.. حاخام أميركي داعم لإسرائيل يزور دمشق

سلسلة🧵
حاخام صهيوني يدعم الاحتلال الإسرائيلي في سوريا
تداولت على نطاق واسع صورًا لما قالت أنهم "وفد يهود سوريين في أمريكا" عادوا إلى دمشق ولكن لم تشر وسائل الاعلام إلى ظهور الحاخام الصهيوني "آشر لوباتين" خلال الزيارة إلى دمشق. pic.twitter.com/oz9W8rGTDC
— احمد فوزي - Ahmed Faozi (@AFYemeni) February 19, 2025
سلسلة🧵
حاخام صهيوني يدعم الاحتلال الإسرائيلي في سوريا
تداولت على نطاق واسع صورًا لما قالت أنهم "وفد يهود سوريين في أمريكا" عادوا إلى دمشق ولكن لم تشر وسائل الاعلام إلى ظهور الحاخام الصهيوني "آشر لوباتين" خلال الزيارة إلى دمشق. pic.twitter.com/oz9W8rGTDC
سوريا :
٣ اشخاص من يهود سوريا
يعيشون في نييورك
منهم اخو الحاخام الاكبر تبع سوريا حمرة وابنه
تم استدعاهم بدعوة رسمية مع اقامة في اوتيل شيراتون
لسبب ما
طلبوا منهم ان تكون النقاشات سرية .
ويوجد فيديو وهم في الشيراتون . pic.twitter.com/T4Gais7gWk
— محمد يسر (@mohamadyeser4) February 18, 2025
سوريا :
٣ اشخاص من يهود سوريا
يعيشون في نييورك
منهم اخو الحاخام الاكبر تبع سوريا حمرة وابنه
تم استدعاهم بدعوة رسمية مع اقامة في اوتيل شيراتون
لسبب ما
طلبوا منهم ان تكون النقاشات سرية .
ويوجد فيديو وهم في الشيراتون . pic.twitter.com/T4Gais7gWk