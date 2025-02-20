صور تثير الجدل.. حاخام أميركي داعم لإسرائيل يزور دمشق

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حاخام صهيوني يدعم الاحتلال الإسرائيلي في سوريا



تداولت على نطاق واسع صورًا لما قالت أنهم "وفد يهود سوريين في أمريكا" عادوا إلى دمشق ولكن لم تشر وسائل الاعلام إلى ظهور الحاخام الصهيوني "آشر لوباتين" خلال الزيارة إلى دمشق. pic.twitter.com/oz9W8rGTDC — احمد فوزي - Ahmed Faozi (@AFYemeni) February 19, 2025 Advertisement



وذكّر ناشطون بآراء لوباتين المتطرفة، ودعمه المجازر التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، كما دعا سابقا علانية إلى ضم الجولان السوري لإسرائيل.



وزعم الحاخام آشر لوباتين سابقا أن الصحفية شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران فلسطينية، وليس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ولم يصدر عن الإدارة السورية الجديدة أي تعليق حول الاستقبال الذي حظي به آشر لوباتين. (عربي21) وذكّر ناشطون بآراء لوباتين المتطرفة، ودعمه المجازر التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، كما دعا سابقا علانية إلى ضم الجولان السوري لإسرائيل.وزعم الحاخام آشر لوباتين سابقا أن الصحفية شيرين أبو عاقلة قُتلت بنيران فلسطينية، وليس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.ولم يصدر عن الإدارة السورية الجديدة أي تعليق حول الاستقبال الذي حظي به آشر لوباتين. (عربي21)

سوريا :



٣ اشخاص من يهود سوريا

يعيشون في نييورك

منهم اخو الحاخام الاكبر تبع سوريا حمرة وابنه

تم استدعاهم بدعوة رسمية مع اقامة في اوتيل شيراتون

لسبب ما

طلبوا منهم ان تكون النقاشات سرية .

ويوجد فيديو وهم في الشيراتون . pic.twitter.com/T4Gais7gWk — محمد يسر (@mohamadyeser4) February 18, 2025

زار العاصمة السورية دمشق، مجموعة من اليهود السوريين الذين عاشوا حياتهم في الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم الحاخام الأكبر لليهود السوريين يوسف حمرا.وعاد حمرا إلى مسقط رأسه العاصمة السورية دمشق، رفقة ابنه هينري حمرا، وتجولا في الحي اليهودي وسط دمشق، والتقيا مسؤولين في الإدارة السورية الجديدة.إلا أن جدلا واسعا أثير بعد الزيارة، بسبب وجود الحاخام الأميركي الداعم للاحتلال الإسرائيلي آشر لوباتين ضمن الوفد الزائر.وظهر لوباتين إلى جانب حمرا ومجموعة من الحاخامات اليهود في دمشق، وهو ما أثار سخطا واسعا في مواقع التواصل.