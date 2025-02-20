Advertisement

عربي-دولي

هذه خطة ترامب السرية لترحيل عشرات آلاف المهاجرين

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1323208-638756597030567594.jpg
Doc-P-1323208-638756597030567594.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، عن خطة سرية لإرسال آلاف المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة من الفنزويليين، إلى معتقل غوانتانامو في كوبا. رغم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تكشف بشكل كامل عن تفاصيل هذه العملية أو أسباب إرسال هؤلاء المهاجرين إلى غوانتانامو تحديدًا، إلا أن ذلك أثار تساؤلات كبيرة حول استخدامها كمكان للاحتجاز غير المحدود، الذي يذكر بممارسات قديمة تتمثل في الاحتجاز دون توجيه اتهامات.
Advertisement

يظهر التقرير أن إدارة ترامب نقلت أكثر من 175 مهاجرًا فنزويليًا من مواقع احتجاز في تكساس إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية. على الرغم من أنه تم وصف هؤلاء المهاجرين بأنهم "أعضاء عصابات عنيفة" من قبل المسؤولين الأميركيين، إلا أن هناك غموضًا كبيرًا حول التهم الحقيقية أو الأدلة ضدهم.

يُعتقد أن الهدف من إرسالهم إلى غوانتانامو هو الاحتجاز المؤقت لحين ترتيب ترحيلهم، لكن تظل قضية الاحتجاز في غوانتانامو، الذي يعتبر سجنًا سيئ السمعة، مثيرة للجدل. في هذا السياق، تشير الصحيفة إلى أنه رغم عدم وجود تهم رسمية ضد هؤلاء المهاجرين، فإن مصيرهم في غوانتانامو قد يكون غير محدد بشكل كامل، ويعتمد على الترتيبات المستقبلية مع حكومات أخرى لاستقبالهم.

علاوة على ذلك، يُبرز التقرير التحديات المالية التي تواجه إدارة ترامب في هذه العملية، حيث يتطلب نقل هؤلاء المهاجرين إلى غوانتانامو توفير بنية تحتية كبيرة وطواقم أمنية وإدارية، مع تكاليف باهظة قد تصل إلى ملايين الدولارات سنويًا. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:47 | 2025-02-20
10:36 | 2025-02-20
10:33 | 2025-02-20
10:28 | 2025-02-20
10:23 | 2025-02-20
10:09 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24