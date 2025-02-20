إيلون ماسك يقترح قصف هؤلاء بالمسيّرات!

اقترح الملياردير إيلون ماسك، المعروف بتأثيره الكبير في الأوساط الأميركية، قصف عصابات المخدرات المكسيكية بطائرات من دون طيار، بعد أن صنفت الولايات المتحدة هذه العصابات كـ"جماعات إرهابية".

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وشارك ماسك على حسابه في موقع "إكس" وثيقة رسمية تدرج هذه العصابات ضمن قائمة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه يعني "أنهم مؤهلون للضربات بالطائرات من دون طيار".



وتم إدراج 6 عصابات مكسيكية ضمن هذه التصنيفات، وهي "سينالوا"، "الجيل الجديد خاليسكو"، "الشمال الشرقي"، "الخليج"، "عائلة ميتشواكان الجديدة"، و"الكارتل المتحدة"، بالإضافة إلى عصابات أخرى مثل "ترين دي أراغوا" الفنزويلية و"مارا سالفاتروتشا - إم إس - 13" الأميركية اللاتينية. هذا القرار جاء بناء على أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في بداية فترة رئاسته، حيث أعلن أن عصابات المخدرات ستكون منظمات إرهابية.



من جانبها، عارضت الحكومة المكسيكية هذه الخطوة في السنوات الأخيرة، خشية أن تؤدي إلى تدخل أميركي في الأراضي المكسيكية. كما أفادت تقارير إعلامية بأن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) كانت تستخدم طائرات من دون طيار للتجسس على الجريمة المنظمة في المكسيك، خصوصًا للكشف عن مختبرات الفنتانيل.



في ردة فعل على هذه التحركات، أكدت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، أن طائرات التجسس الأميركية تحلق بناءً على طلب الحكومة المكسيكية، مشيرة إلى أنها "ليست خائفة" من التدخل الأميركي، لأن الشعب المكسيكي يدعم حكومتها. (ارم نيوز)