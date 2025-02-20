بعد العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة.. العاهل الأردني يحذر

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حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من خطورة التصعيد المستمر في الضفة الغربية والقدس، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية. جاء تحذيره خلال لقائه مع وفد من مجلس النواب الأميركي، برئاسة النائب داريل عيسى، حيث تم بحث أبرز مستجدات الوضع في المنطقة.وأكد الملك عبد الله ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل، على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دفع تلك الجهود. كما جدد تأكيده على رفض الأردن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، وشدد على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية هناك.في وقت سابق، عقب لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 11 شباط، أكد العاهل الأردني في تغريدات على "إكس" أن موقف بلاده ثابت ضد تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها ومعالجة الوضع الإنساني الصعب في القطاع.