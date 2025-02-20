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مسؤول أوكراني: معظم مقومات وقف إطلاق النار موجودة هذا العام

Lebanon 24
20-02-2025 | 10:47
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عبّر رئيس جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني كيريلو بودانوف، عن اعتقاده بأن وقفاً لإطلاق النار قد يحدث في هذا العام، مشيراً إلى أن معظم مقومات هذا السيناريو موجودة، لكنه لم يذكر تفاصيل إضافية.
 
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في الوقت ذاته، رفضت الحكومة الأوكرانية بشكل عام فكرة وقف إطلاق النار، مؤكدة أن ذلك قد يمنح روسيا فرصة لإعادة التسلح وتحضير نفسها لمزيد من الهجمات. وأضاف بودانوف أن هناك تساؤلات حول مدة وفعالية أي وقف محتمل لإطلاق النار.

تجدر الإشارة إلى أن موضوع وقف إطلاق النار حظي بنقاشات واسعة في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد عودة دونالد ترامب إلى الساحة السياسية ووعده بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسرعة إذا عاد إلى رئاسة الولايات المتحدة. (ارم نيوز)
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