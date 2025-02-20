رفعتها حماس خلال تسليم رفات الأسرى الإسرائيليين.. صورة تثير البلبلة شاهدوها

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وأشاد مفتي سلطنة عمان في عدة تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي بصمود المقاومة الفلسطينية.وفي آخر تدوينة نشرها الشيخ أحمد بن حمد الخليلي قال: "صمدوا صمود الجبال الرواسي حتى تحطمت بصلابتهم أسطورة الأعداء فردوا على أدبارهم مقهورين".وأضاف: "إنا لنهنئ أبطال المقاومة الإسلامية الفلسطينية بالنصر العزيز الذي حققوه، والفتح المبين الذي اكتسبوه، ولم توجف قلوبهم أو يزلزل أركانهم التهديدات والأراجيف، بل صمدوا صمود الجبال الرواسي حتى تحطمت بصلابتهم أسطورة الأعداء فردوا على أدبارهم مقهورين".وتابع قائلا: "كما نحيي هذا الصمود الباسل منهم نحيي بصيرتهم الوقادة بحيث كانوا أحذر من أن يتأثروا بخداع المخادعين.. ثبتهم الله تعالى وقواهم، وأمدهم بنصره، ووقاهم من كل شر، وحفظهم من كل سوء".