بينهم 3 أطفال.. 8 قتلى في انفجار ذخائر مخلفات الحرب في سوريا (فيديو)

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وأضاف الدفاع المدني أن فرقه أنهت أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا على إثر انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في بلدة النيرب شرقي إدلب.وذكر في البيان أن الانفجار خلف دمارا كبيرا في منازل المدنيين، مشيرا إلى أن أغلب الضحايا من عائلة واحدة.وأوضح الدفاع المدني السوري أن الفرق حددت مكان وجود مخلفات حرب غير منفجرة.