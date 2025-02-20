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بينهم 3 أطفال.. 8 قتلى في انفجار ذخائر مخلفات الحرب في سوريا (فيديو)

Lebanon 24
20-02-2025 | 13:25
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قال الدفاع المدني السوري في بيان مساء الخميس، إن 8 مدنيين بينهم 3 أطفال لقوا مصرعهم وأصيبت طفلة بجروح، في انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في بلدة النيرب شرقي إدلب شمال غرب سوريا.

وأضاف الدفاع المدني أن فرقه أنهت أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الضحايا على إثر انفجار ذخائر من مخلفات الحرب في بلدة النيرب شرقي إدلب.
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وذكر في البيان أن الانفجار خلف دمارا كبيرا في منازل المدنيين، مشيرا إلى أن أغلب الضحايا من عائلة واحدة.

وأوضح الدفاع المدني السوري أن الفرق حددت مكان وجود مخلفات حرب غير منفجرة.


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