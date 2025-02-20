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عربي-دولي

بعد وقوع سلسلة من الانفجارات في تل أبيب... هكذا علّق نتنياهو

Lebanon 24
20-02-2025 | 15:54
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليل الخميس، أنه يتلقى تحديثات عن أحداث العبوات الناسفة في منطقة تل أبيب.

وأضاف بيان للمكتب أن نتنياهو "سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني".
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وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن رئيس الوزراء سيعقد مشاورات أمنية طارئة خلال الساعة المقبلة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أفادت بوقوع سلسلة انفجارات في حافلات في تل أبيب، الخميس، بينما قالت السلطات إن الحوادث لم تؤد إلى أي إصابات.
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