بعد وقوع سلسلة من الانفجارات في تل أبيب... هكذا علّق نتنياهو

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وأضاف بيان للمكتب أن نتنياهو "سيجري قريبا تقييما للوضع الأمني".وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن رئيس الوزراء سيعقد مشاورات أمنية طارئة خلال الساعة المقبلة.وكانت الشرطة الإسرائيلية أفادت بوقوع سلسلة انفجارات في حافلات في تل أبيب، الخميس، بينما قالت السلطات إن الحوادث لم تؤد إلى أي إصابات.