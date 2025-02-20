مجددًا.. ترامب لم ينسَ بعد غرينلاند وقناة بنما

أعاد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، طرح فكرة استحواذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند، إلى جانب الدعوة لاستعادة السيطرة على قناة بنما، مشيرًا إلى أن الصين أصبحت تسيطر فعليًا على الممر المائي الاستراتيجي.

Advertisement

وخلال لقائه مع حكام الولايات الجمهوريين، قال ترامب: "لا نزال نضع غرينلاند في الحسبان، كما أنه يجب علينا استعادة قناة بنما، حيث استولت عليها الصين فعليًا".



وأكد ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت أموالًا طائلة وضحّت بآلاف الأرواح لبناء قناة بنما، منتقدًا قرار الرئيس الأسبق جيمي كارتر بالتنازل عنها مقابل دولار واحد فقط. وأضاف: "هذه المنشأة تعد من أكثر المشاريع ربحية في التاريخ، ومنذ سيطرة الآخرين عليها، تضاعفت رسوم المرور أربع مرات. والآن أصبحت الصين هي المسؤولة عنها".